Ucraina, convoglio in partenza da Cogorno: "Servono gallette, zucchero e kit pronto soccorso"

Convoglio in partenza da Cogorno tra pochi giorni in direzione Ucraina, servono gallette, zucchero e kit di pronto soccorso. Vinicio Solari e Claudio Sangaletti sono i rappresentanti di questa missione, rispettivamente presidente e capo nucleo dell'ente di volontariato "O.D.V.Pro-Civ-Liguria Cogorno Genova-Gr.Rinaldo Enrico" con sede a San Salvatore di Cogorno. Claudio è tornato da una missione da poco e ha partecipato al convoglio che ha portato sei quintali di medicinali all'interno dei confini nazionali ucraini.

Recentemente è stato girato a Villa Bombrini a Genova anche uno spot di sensibilizzazione per le missioni umanitarie in Ucraina, Claudio Sangalletti ha dichiarato: "Siamo entrati dal lato Ovest e dopo la consegna siamo tornati verso la Polonia. Subito dopo aver passato Leopoli, la città ha subito i bombardamenti. Questa notizia ci ha colto di sorpresa, non credevamo potessero arrivare così vicini al confine"

Luca Folco di Tovo San Giacomo ha incaricato Dario Rigliaco e Gianluca Messina che con la D&E Animation e Televideo Liguria hanno costruito una squadra di professionisti e volontari per realizzare un prodotto audiovisivo utile a dare un messaggio ben preciso: "Quando ti viene negato il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, non hai altra scelta che chiedere aiuto".

Questo il messaggio della campagna supportata da tante realtà orgogliose di aver contribuito, chi a supporto del progetto audiovisivo, chi direttamente al convoglio al quale si lavora giorno e notte. Con un chiaro obiettivo comune: aiutare i civili in difficoltà, direttamente o indirettamente. Per tutti coloro che fossero interessati a effettuare una donazione, l'iban dell'ente è disponibile sul video dello spot, mentre per chi fosse interessato a intervenire con beni di prima necessità (aziende o privati) è possibile contattare direttamente l'email procivcogornogenova@gmail.com.