Guida con alcol quattro volte oltre il limite, denuncia e ritiro della patente

I carabinieri hanno denunciato un italiano di 42 anni trovato ubriaco alla guida. L'uomo aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di legge fissato a 0,5 grammi per litro. Alla denuncia si aggiunge il ritiro della patente mentre l'automobile è stata affidata a un'altra persona.

Nelle ultime ore i militari hanno anche arrestato a Santa Margherita Ligure un 50enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per le plurime violazioni delle prescrizioni cui ero sottoposto, avendo commesso il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a partire dal 2020. L'uomo è stato portato nel carcere di Chiavari.

La notte scorsa, inoltre, i carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio genovese e degli autobus, un centinaio le persone identificate, due sono state denunciate. Un minorenne originario dell'Algeria per aver rubato uno zaino da un'automobile a Caricamento mentre i proprietari scaricavano i bagagli e poi un connazionale di 30 anni che a Rivarolo ha minacciato e derubato un anziano a bordo di un bus.

