Frutta e marijuana al mercato, arrestato ambulante

Un venditore ambulante è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. Giovedì 1 ottobre 2020 sul lungomare Govi a Cogoleto, durante lo svolgimento del mercato settimanale, un venditore ambulante di ortofrutta, approfittando della folla di persone che si trovava a passare tra i banchi, ha ceduto un involucro in cambio di una somma di denaro (350 euro) a un uomo, che subito dopo si è allontanato velocemente, cercando di confondersi tra gli avventori.

La scena non è sfuggita ai carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Arenzano, in servizio all'interno del mercato per frenare i reati predatori, che immediatamente hanno bloccato l'acquirente. Dopo l'identificazione è stato trovato in possesso della confezione, che conteneva oltre 50 grammi di marijuana.

Fermato anche l'ambulante, identificato in un 45enne di Borghetto Santo Sprito gravato da pregiudizi di polizia, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione sono stati trovati altri 100 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e oltre ottomila euro in contanti, il tutto sequestrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 45enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e questa mattina è stato processato con rito direttissimo, mentre l'acquirente, un 51enne del posto, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.