Saluto fascista a Cogoleto, respinto il ricorso dei consiglieri: "La reazione non fu danno d'immagine"

Avevano votato alzando il braccio in quello che era sembrato inequivocabilmente a tanti - compresi il sindaco e altri consiglieri - un saluto fascista. Per di più nel Giorno della Memoria.

Del caso dei tre ex consiglieri comunali di Cogoleto, nel 2021, aveva parlato tutta Italia e le immagini di quel consiglio comunale erano diventate virali. Di fronte alle proteste e all'indignazione - ma anche di fronte alla legge, perché i fatti hanno portato a un processo penale - i consiglieri di centrodestra si erano difesi dicendo di non aver mai voluto fare il saluto romano. E anzi, due di loro, Valeria Amadei e Francesco Biamonti avevano fatto causa civile sostenendo di aver ricevuto un danno d'immagine.

Nei giorni scorsi però, il giudice Stefania Polichetti, come riferisce Ansa, ha respinto il ricorso poiché quanto successo dopo quel gesto era stata la "giusta e legittima reazione a una condotta censurabile politicamente, socialmente ed eticamente, con la veemenza che è lecito attendersi a cagione del tema trattato", aggiungendo anche che il saluto romano "rientra nella gestualità tipica del fascismo, qualora avvenga in pubblico resta censurabile sul piano politico e morale. Il criticato gesto non lascia spazio a dubbi interpretativi".

Già l'anno scorso era stata archiviata la denuncia, sporta sempre da Biamonti e Amadei, per diffamazione nei confronti del sindaco e di altri consiglieri che li avevano apertamente accusati.