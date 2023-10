Saluto romano in aula: ipotesi risarcimento al Comune e viaggi ad Auschwitz pagati agli studenti

Votarono in consiglio comunale alzando la mano in quello che - a tutti gli effetti - era parso un vero e proprio saluto fascista, tra l'altro nel Giorno della Memoria del 2021, pochi minuti dopo la commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Adesso, per i tre ex consiglieri comunali di centrodestra di Cogoleto, Francesco Biamonti, Valeria Amadei e Mauro Siri, accusati di violazione della legge Mancino, è iniziato il processo.

E, durante la prima udienza, è spuntata un'ipotesi di trattativa che prevede una lettera di scuse, un risarcimento al Comune e il finanziamento di iniziative volte a mantenere la memoria, come il pagamento di viaggi ad Auschwitz per studenti tramite l'associazione del Treno della Memoria di Torino.

I tre consiglieri avevano negato di essersi espressi appositamente con il saluto fascista, ma il gesto non era passato inosservato in consiglio comunale e si era subito scatenata un'accesa discussione e il caso aveva fatto il giro d'Italia, con la denuncia pubblica del sindaco Paolo Bruzzone e di alcuni consiglieri e una manifestazione promossa da Anpi proprio a Cogoleto nei giorni seguenti. Il primo cittadino venne poi denunciato per diffamazione dai tre consiglieri, ma il procedimento è stato archiviato.

Siri, difeso dall'avvocato Alessandro Sola, ha affermato che non riusciva a piegare bene il braccio per motivi di salute, mentre Biamonti e Amadei, difesi dai legali Giacomo Gardella e Mauro Figerio, avevano parlato di un voto scomposto e non di un saluto romano. Ma per il pm Francesco Cardona Albini si era trattato di un gesto ben consapevole, e i tre sono stati avviati a processo.