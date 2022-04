Precipita dalla scogliera: 75enne in elicottero al San Martino

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di Pasqua sulla passeggiata delle gallerie tra Cogoleto e Varazze.

Una signora di 75 anni è scivolata dalla scogliera facendo un volo di tre metri, la caduta per fortuna è stata fermata da un terrapiano. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è stata inviata dalla centrale di Genova un'ambulanza e l'automedica in codice giallo per le prime cure.

La donna è stata trasportata fino alla pineta di Arenzano dove i soccorritori l'hanno trasferita sull'elicottero e trasportata all'ospedale San Martino.

Ancora da capire la dinamica dell'incidente: forse si è sporta troppo oppure ha messo male un piede scivolando dal punto panoramico.