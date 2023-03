Cogoleto, a 13 anni dall'alluvione parte la riqualificazione di zona Puntarrestra

La riqualificazione di un quartiere danneggiato dall'alluvione arriva, finalmente, dopo aver aspettato per 13 lunghi anni: succede a Cogoleto dove la zona di Puntarrestra, all'estremo ponente della cittadina, vedrà finalmente i lavori dopo che - nel 2010 - la furia del torrente distrusse le sue stesse sponde.

Con l'allestimento del cantiere sono in partenza lavori da più di 275mila euro che in 240 giorni prevedono il rivestimento esterno del muraglione come da prescrizioni della Sovrintendenza, la pista ciclabile, i camminamenti, le aiuole, il rifacimento del piazzale con le sottostrutture e l'aumento del numero dei posti auto. Nel caso i lavori non fossero terminati entro l'estate, sarà possibile sospenderli per rendere fruibile il parcheggio da chi abita o soggiorna nel quartiere, dai turisti agli stabilimenti balneari passando per i negozi in zona.

A darne notizia, il sindaco Paolo Bruzzone: "Un obiettivo di mandato raggiunto e per nulla scontato, in considerazione del fatto che il bando, a cui avevamo partecipato insieme al Comune di Arenzano, non aveva dato l’esito sperato. Questa amministrazione, non appena insediata due anni e mezzo or sono, lo ha fortemente voluto e quindi interamente finanziato con risorse comunali".