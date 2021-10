Saluto romano durante il consiglio comunale, concluse le indagini

La procura ha concluso le indagini sulla vicenda del presunto saluto romano a Cogoleto durante il consiglio comunale del 27 gennaio 2021, giorno della Memoria. Ai tre consiglieri - Francesco Biamonti, Mauro Siri e Valeria Amadei - è stato notificato l'avviso di chiusura indagini.

Dopo che l'episodio era balzato agli onori delle cronache, i tre avevano sostenuto di aver alzato la mano per una votazione, giustificazione che non era bastata per fare evitare loro una denuncia da parte delle Digos. Da allora, Siri e Biamonti si sono dimessi, quest'ultimo dopo aver scritto un post su Facebook irriguardoso nei confronti di Gino Strada nel giorno della scomparsa del medico di Emergency.

Il Comune di Cogoleto, come confermato dal sindaco Paolo Bruzzone, è pronto a costituirsi parte civile nel processo a carico dei tre, accusati di aver violato la legge Mancino.