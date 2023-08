Magazzino a fuoco vicino alle case, difficile intervento dei pompieri

Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 agosto 2023 è andato a fuoco, per cause in via di accertamento, un magazzino adibito a deposito in via Baglietto a Cogoleto.

L'allarme è scattato intorno a mezzanotte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Varazze e tre della centrale. Attimi di paura con diverse persone in strada per le fiamme molto vicine ad alcune abitazioni.

I pompieri hanno domato l'incendio e hanno lavorato sul posto fino alle quattro del mattino. Fortunatamente non ci sono stati feriti, presenti in via Baglietto, comunque, un paio di ambulanze della Croce d'Oro Sciarborasca e della Ponente Soccorso.