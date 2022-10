Scassina un'auto per rubare due borse, arrestato

È stato fermato dai carabinieri dopo aver rubato su un'auto in sosta a Cogoleto.

I militari di Arenzano lo hanno arrestato per furto aggravato continuato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il 25 enne marocchino, con precedenti di polizia, ha rubato dalla macchina due borse che contenevano vestiti e altri oggetti personali.

A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un chiavistello e di due navigatori satellitari per auto, di cui non ha dichiarato la provenienza.

La refurtiva è stata in parte restituita. L’arrestato è stato processato per direttissima questa mattina.