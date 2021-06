Rubano su un'auto, due giovani denunciati

Nel corso della mattinata di martedì 22 giugno 2021 a Cogoleto un equipaggio dell'aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Arenzano, dopo i dovuti riscontri, ha denunciato per furto aggravato su auto due ventenni alessandrini, di cui uno già noto alle forze dell'ordine.

Fermati per un controllo, i due giovani sono stati trovati in possesso di una cassa acustica bluetooth e di un paio di occhiali, che, dai successivi riscontri, sono risultati essere stati rubati poco prima in quel centro cittadino dall'interno di un veicolo di proprietà di un 21enne.

La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario. Nel medesimo contesto, uno dei due soggetti, trovato in possesso di un coltello a serramanico, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Arma sequestrata.