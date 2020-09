Rubano 1.500 euro da due stabilimenti balneari, arrestati

La scorsa notte a Cogoleto due giovani si sono introdotti all'interno di due stabilimenti balneari, dai quali hanno asportato complessivamente la somma di 1.500 euro, dileguandosi subito dopo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie delle stazione carabinieri di Pra' e di Voltri, che, dopo aver setacciato il centro cittadino, hanno individuato i due fuggiaschi nei pressi della locale stazione ferroviaria.

Bloccati e identificati come due cittadini romeni di 20 e 24 anni, entrambi gravati da numerosi pregiudizi di polizia, trovati in possesso del denaro asportato, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Trattenuti presso le camere di sicurezza del comando, questa mattina i due sono stati processati con rito direttissimo.