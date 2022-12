Manutenzione al fienile senza permessi: la multa 50 anni dopo

Quei lavori non s'avevano da fare, e dunque il Tar della Liguria ha confermato la sanzione di 2.400 euro inflitta dal Comune di Cogoleto a tre cittadini per l'esecuzione abusiva - nel periodo compreso tra il 1970 e il 1980 - di opere di manutenzione straordinaria di un vecchio fienile. I tre hanno fatto ricorso contro il provvedimento del Comune, risalente al 22 febbraio 2019, ma i giudici amministrativi lo hanno rigettato.

Il fabbricato in questione, fuori dal centro abitato, esisterebbe fin dal 1955, come provato da vecchie fotografie aeree e da dichiarazioni di atti di notorietà. Ai tempi, trovandosi sulle alture, non sarebbe stata necessaria la licenza edilizia secondo le leggi in vigore a quell'epoca. In più, secondo i cittadini che hanno fatto ricorso, gli interventi erano di manutenzione ordinaria, negli anni '70.

La sentenza, pubblicata oggi, 20 dicembre, si concentra sul fatto che non si tratta tanto di stabilire l'epoca originaria della realizzazione del manufatto, "quanto l'abusività o meno degli interventi eseguiti negli anni sullo stesso, in assenza del pertinente titolo abitativo edilizio". Insomma, la sostituzione progressiva di elementi della struttura portante, della copertura e delle tamponature del fienile rientra in un intervento di manutenzione straordinaria, e non ordinaria: e, se realizzato abusivamente in assenza di titolo edilizio, è sanzionato.

In questo caso, "è lo stesso ricorrente che ammette confessoriamente di averli personalmente realizzati in anni in cui occorreva un titolo edilizio abitativo, ancorché gratuito". Dunque niente annullamento e la multa di 2.400 euro dovrà essere pagata.