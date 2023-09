Incidente A10, notte fuori casa per 40 persone evacuate a Cogoleto

Dopo l'incidente in A10 di ieri e l'evacuazione di quattro civici in via Ronco, a Cogoleto, i cittadini che erano stati allontanati dalle loro case (una quarantina) hanno potuto procedere a rientrare nella mattinata di oggi, venerdì 22 settembre. Le persone che non sono riuscite a trovare sistemazioni da parenti o amici, e comunque le più fragili - in totale 5 nuclei familiari - sono state ospitate nel centro diurno della Fondazione Pio Lascito Baglietto e poi negli alberghi del territorio.

I lavori di ripristino che coinvolgevano il territorio - per permettere di ripulire la zona dal gpl versato dalla cisterna rovesciata - sono terminati, seppur con un po' di ritardo dovuto alla pioggia, e tutti i cittadini evacuati hanno potuto tornare a casa: "Sono state ore molto impegnative - dice il sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone - anche sotto l'aspetto del maltempo ma, come sempre avviene durante le emergenze, la macchina dei soccorsi ha risposto con tempismo ed efficacia. Un lavoro di squadra che ha permesso di garantire assistenza a tutte le persone coinvolte. Ringrazio a nome dell'amministrazione tutti coloro che si sono spesi per superare l'emergenza".

A lavorare sul posto, nelle scorse ore, il gruppo di protezione civile di Cogoleto e quello di Arenzano, la Croce Rossa di Cogoleto, la Croce d'Oro di Sciarborasca, la polizia locale di Cogoleto, i carabinieri di Arenzano e i vigili del fuoco.