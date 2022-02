Cogoleto, caduti calcinacci dall'autostrada A10: chiusa via Stoppani

Alcuni piccoli pezzi di cemento si sono staccati nella mattinata di domenica 20 febbraio da un viadotto dell'autostrada A10 sopra Cogoleto. Precisamente, è il tratto che passa sopra via Stoppani, la strada che dalla via Aurelia porta verso la frazione di Lerca.

A dare conferma della notizia, il sindaco Paolo Bruzzone: "A causa della caduta di calcinacci dal sovrastante ponte autostradale - ha scritto su Facebook - è stata precauzionalmente interdetta al traffico veicolare e pedonale Via Stoppani. Sono stati immediatamente avvertiti i concessionari affinché provvedano al ripristino".

Sul posto la Polizia Locale di Cogoleto ha chiuso via Stoppani nel tratto tra la via Aurelia e via Bordin. Sulla A10 i Vigili del Fuoco e Aspi stanno procedendo con tutte le ispezioni del caso.