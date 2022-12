Giovane minaccia di gettarsi in mare: salvato e accompagnato in ospedale

Intervento di salvataggio tra Arenzano e Cogoleto, nel pomeriggio di martedì 27 dicembre, per un ragazzo che, salito sugli scogli, aveva manifestato l'intenzione di buttarsi in mare.

Sul posto la Croce Rossa di Cogoleto, i carabinieri di Arenzano, la guardia costiera, la polizia locale di Arenzano, personale di Asl 3 e i vigili del fuoco.

Grazie al rapido intervento di una parente e delle forze dell'ordine intervenute in borghese, il ragazzo - dopo aver parlato per un po' e dopo essersi tranquillizzato - si è recato spontaneamente verso l'ambulanza per controlli, ed è stato in seguito portato in ospedale al Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.