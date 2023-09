Follia in stazione: automobilista aggredito, finestrino in frantumi e sassi contro i carabinieri

Una furia di pochi minuti, ma sufficiente a mandare in frantumi il vetro di un'auto in transito spaventando il guidatore, tirando pietre e cercando anche di strappare la catena di alcune bici per scagliarle contro il malcapitato conducente.

È successo sabato sera a Cogoleto dove un 27enne è stato aggredito poco prima di mezzanotte di fronte alla stazione ferroviaria mentre stava passando in auto, apparentemente senza alcun motivo, da un uomo di nazionalità straniera. Quest'ultimo, stando al racconto di svariati testimoni, stava già prendendo a pugni dei mezzi parcheggiati, facendo baccano e svegliando i residenti.

Il ragazzo, che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa fuori ed era da solo in auto, ha raccontato ai carabinieri di aver notato una persona in mezzo alla strada che maneggiava un oggetto con aria minacciosa. Nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stesse succedendo, e l'uomo - che in mano aveva un pezzo di legno - lo ha scagliato con forzs contro il finestrino del passeggero, mandandolo in frantumi.

Spaventato, il ragazzo ha inserito subito la retromarcia spostando l'auto qualche metro più indietro, mentre nel frattempo lo sconosciuto cercava di colpirla nuovamente a pietrate. Cercando nelle vicinanze altri oggetti da scagliare, ha provato anche ad afferrare alcune bici che però erano legate.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Arenzano, chiamati da alcuni residenti svegliati dal frastuono e dalle urla dell'uomo: l'aggressore, alla vista delle divise, ha cercato di scappare bersagliando i militari con sassi, biciclette, e qualsiasi altra cosa trovasse sottomano. Grazie all'aiuto di una seconda pattuglia dei carabinieri, l'uomo è stato bloccato e portato in caserma, denunciato infine a piede libero.