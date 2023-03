Precipita da una cascata di ghiaccio: morto scalatore genovese

In seguito a un incidente è morto in Valle d'Aosta uno scalatore genovese di 58 anni. L'uomo è precipitato da una cascata di ghiaccio nella valle di Cogne, fatali i traumi riportati nell'impatto.

Secondo quanto ricostruito dall'Ansa l'uomo stava scalando in solitaria una cascata conosciuta come 'Oceano Polare', non era legato e procedeva solo con ramponi e picozze. All'improvviso ha perso aderenza ed è volato per decine di metri sotto lo sguardo attonito di altre persone che non erano con lui, ma hanno assistito alla tragedia.

Immediati i soccorsi con l'elicottero del Soccorso alpino valdostano e il personale del 118, il 58enne è stato trasportato all'ospedale Parini di Aosta in condizioni critiche ed è poi deceduto.