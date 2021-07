Dalla chiusura in A10 agli imbarchi: altra mattinata con traffico in tilt a ponente

Altra mattinata difficile sul fronte del traffico nel ponente genovese con code e rallentamenti intorno al nodo di Genova Ovest (a causa del mancato assorbimento della viabilità portuale con gli imbarchi dei traghetti), ma anche da Sestri a Pra' nelle prime ore del mattino a causa della chiusura programmata del tratto autostradale tra Genova Aeroporto e Pra. Il tratto è stato riaperto intorno alle 8.30, ma ha comunque mandato in tilt il traffico di tutta la zona sulla viabilità ordinaria con forti rallentamenti.

Ripercussioni anche in autostrada dove sono si segnalano code e rallentamenti tra A7, A26 e A10.

In direzione Genova coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria e sulla A26 tra il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Masone per traffico intenso. In direzione ponente, infine, code tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per traffico intenso.