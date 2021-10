Sciopero portuali e incidente, traffico genovese in tilt

Mattinata difficile sul fronte del traffico a Genova. Code e rallentamenti in autostrada a causa di un incidente nella galleria Monte Galletto (alcuni dei pannelli nella parte alta della galleria si sono staccati probabilmente dopo essere stati urtati da un mezzo pesante) e ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria per la concomitanza con lo sciopero dei portuali iniziato alle ore 6 con il presidio di varco Albertazzi e quello del varco San Benigno.

Per quello che riguarda l'autostrada sono segnalati in direzione Genova sei chilometri di coda tra Nervi e il bivio A12/A7, due chilometri di coda tra Arenzano e Pra' e code tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7. Verso Serravalle, invece, cinque chilometri tra Sampierdarena e Bolzaneto.

Sulla viabiità ordinaria rallentamenti tra ponte elicoidale e lungomare Canepa per mancato assorbimento della viabilità portuale (chiuso il varco San Banigno), coda in sopraelevata in direzione ponente sempre a causa del caos in autostrada. Si segnalano rallentamenti anche in altre zone della città, da Genova Nervi in direzione centro passando per corso Europa, ma anche verso la Valbisagno da corso Torino verso corso Sardegna.

Per quello che riguarda il levante "solita" coda di un chilometro tra Rapallo e Chiavari per lavori in autostrada.