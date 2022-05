Caos autostrade, traffico intenso e code in A12 e A7

Un'altra giornata difficile per chi si deve spostare sulle autostrade liguri. Nel pomeriggio di sono formate lunghe code e traffico intenso su diverse tratte con riflessi anche sulla viabilità ordinaria.

Autostrade per l'Italia segnala code provocate dal traffico intenso tra Bolzaneto e il bivio A7/12 in direzione del capoluogo ligure, ci sono code anche tra il casello di Genova Nervi e Rapallo, in direzione Livorno, sempre a causa del traffico intenso.