Autostrade tra rientri e cantieri: domenica di code

Dopo un sabato da incubo si profila una domenica difficile sulle autostrade di Genova e della Liguria. Dalle prime ore del pomeriggio del 27 marzo 2022, tra rientri e cantieri, si registrano rallentamenti e code.

Sei i chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano segnalati intorno alle 16 in A7, sono invece cinque quelli segnalati in A26 tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per chi viaggia verso nord.

Verso Genova, invece, qualche rallentamento sulla A10 tra Arenzano e Voltri.