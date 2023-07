Autostrade in tilt, code chilometriche tra cantieri e auto in avaria

Lunedì nero per gli automobilisti genovesi, bloccati nuovamente in autostrada con code chilometriche dovute a fattori vari.

Alle 11,15 sulla A10 Genova-Savona, in corrispondenza del bivio con la A26, si registrano 7 km di coda verso Savona e 3 in direzione Genova a causa di un veicolo in avaria (ora rimosso) fermatosi sulla Voltri-Gravellona dove si registrano altri 3 km di coda, in direzione nord, per traffico congestionato.

Non c'è tregua nemmeno sulla A7 dove si registra una coda di 5 km tra il bivio per la A12 e Busalla (direzione Milano) per riduzione di carreggiata. Infine, sempre sulla A7, coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per lavori.

E dire che per l'ultima settimana di luglio - cioè questa - Aspi e Regione Liguria avevano annunciato un piano estivo di viabilità autostradale per garantire lo smantellamento della maggior parte dei cantieri: ma, come scritto, diversi restringimenti di carreggiata rimarranno ancora almeno per qualche settimana.