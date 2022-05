Mattina di passione in autostrada: incidenti e code per lavori

Ancora una mattinata complessa per il traffico sul nodo autostradale genovese.

Un incidente che si è verificato all'alba sull'A12 tra Nervi e Recco, e che ha visto coinvolti un camion e un'auto all'interno della galleria Castelletto, ha creato tre chilometri di coda in direzione sud.

Verso Genova, alle 9 di martedì 17 maggio, si registrano di 2 km di coda tra Rapallo e Recco per un veicolo in avaria e rallentamenti anche al casello di Rapallo, in entrambe le direzioni, per traffico sulla viabilità ordinaria.

Code anche in A26 per ripristino incidente al Km 2.4 verso nord e sulle due direttive di marcia per i cantieri di Autostrade.

Non va meglio sull'A10 dove per altri due incidenti il traffico non è scorrevole da Arenzano a Voltri e, in direzione opposta, fino al bivio tra l'A10 e l'A26.