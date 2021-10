Caos autostrade: code chilometriche e disagi

Domenica complicatissima sulla rete autostradale della Liguria con diversi chilometri di coda tra rientri del fine settimana e i cantieri disseminati sul nodo autostradale genovese.

La situazione più difficile, nel tardo pomeriggio di domenica 17 ottobre 2021, è quella della A26 dove si registrano undici chilometri di coda in direzione nord tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone, ma anche tre chilometri di coda in direzione Genova tra Ovada e Masone.

Coda anche tra Arenzano e la diramazione per la A26 in direzione Genova sulla A10 e rallentamenti sulla A7 tra Genova est e il bivio A12/A7 per traffico intenso. Grossi disagi a causa dei lavori anche per chi viaggia verso Milano con auto incolonnate per sei chilometri tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla e per cinque tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia.

Traffico rallentato, infine, tra Chiavari e Rapallo sulla A12.