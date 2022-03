Mattinata di caos in autostrada: code in tutta la Liguria

Altra mattinata di caos in autostrada con lunghe code su diverse tratte, problemi anche sulla viabilità ordinaria a causa di un incidente in sopraelevata che ha provocato rallentamenti in direzione levante e nella zona di via Canevari dove una donna è stata investita da uno scooter.

Per quello che riguarda l'autostrada è segnalata coda in uscita a Bolzaneto per chi proviene da Genova con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria nel quartiere della Valpolcevera; coda anche all'allacciamento A7/A12 per traffico intenso e tra Bolzaneto e il bivio A7/A10 con coda di circa tre chilometri in direzione Genova.

Problemi anche in A10 dove, causa lavori, sono segnalati quattro chilometri di coda tra Arenzano e Celle Ligure verso ponente e cinque chilometri verso Genova tra Albisola e Varazze. Auto incolonnate per tre chilometri, infine, tra Celle Ligure e l'inizio della complanare di Savona in direzione Ventimiglia.

Qualche rallentamento anche sulla A12: code tra Genova est e il bivio per la A7 per traffico intenso, causa lavori ci sono invece due chilometri di coda tra Recco e Chiavari verso levante e uno tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova.

Un chilometro di coda, infine, tra il bivio A26/A10 e Masone causa lavori in direzione nord.