CityPass tra code, disagi e proteste. I sindacati: "Amt provveda a una migliore organizzazione"

Esordio con polemica e disagi per le nuove tariffe Amt, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione del CityPass che consente agli under 14 e agli over 70 di poter usufruire gratuitamente dei mezzi.

In CityPass infatti si può ottenere in biglietteria pagando 10 euro per diritti di segreteria oppure online gratis, ma nei giorni scorsi sono arrivate alla nostra redazione segnalazioni di problemi tecnici da parte di diversi lettori che hanno provato con la procedura informatica. Dunque molti - tra cui tanti anziani e non avvezzi alla tecnologia - si sono precipitati in biglietteria questa mattina. Di conseguenza si sono formate lunghissime code davanti ai rivenditori a Brignole e a palazzo Ducale, condite da scene di nervosismo e disagio. Ricordiamo, in ogni caso, che è previsto un periodo di tolleranza di circa 15 giorni in cui basterà esibire al controllore un documento di identità che certifichi età e residenza.

Dopo quanto successo stamattina, i sindacati che chiedono ad Amt di provvedere immediatamente a una migliore organizzazione: "Occorre stanziare più personale e prevedere un’accoglienza straordinaria presso le biglietterie - spiegano le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti -. Episodi come quelli segnalati oggi dalla stampa cittadina creano nervosismo e problematiche non solo ai dipendenti, ma anche agli utenti. Non possiamo accettare che Amt pensi di risolvere con l’ordinaria amministrazione situazioni evidentemente straordinarie: era già accaduto con l’erogazione del Bonus Trasporti, ma se errare è umano, perseverare significa non avere idea di come fronteggiare un evento simile".