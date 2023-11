Lavori in autostrada: riapertura in ritardo, traffico in tilt

La mattinata di mercoledì 22 novembre 2023, a Genova, comincia all'insegna del traffico intenso sia sulla rete autostradale che urbana. Tra i motivi che hanno generato il caos, soprattutto nel ponente, la riapertura del tratto di A10 interessato tra i lavori (tra Aeroporto e Pra') solo poco dopo le 7 invece che alle 6.

Intorno alle 8 del mattino vengono segnalate code tra Pra' e Pegli per traffico intenso in autostrada, mentre a Genova la polizia locale segnala forti rallentamenti nella zona di Sestri Ponente e Cornigliano.

Non è però l'unica coda della mattinata: in direzione Serravalle auto incolonnate tra il bivio A7/A12 e Bolzaneto e in uscita al casello per traffico intenso. Un chilometro di coda, poi, tra Bolzaneto e Busalla per riduzione di carreggiata. Sulla A12 un chilometro di coda tra Chiavari e Rapallo (in direzione Genova) per lavori. Cantieri che causano disagi anche sulla A26: tra Masone e il bivio per la A10 verso Voltri è segnalato un altro chilometro di coda.