Autostrade, coda tra Ovada e Masone, e poi tra Voltri e Arenzano

Lunghe code tra Masone e Arenzano, prima sull'autostrada A26 e poi sulla A10, in direzione Ventimiglia.

In mattinata i chilometri di coda erano molti e hanno lasciato diversi automobilsti bloccati nel traffico; sono infine diventati uno nel primo pomeriggio, sulla A26, tra Ovada e Masone, e uno tra Voltri e Arenzano, rendendo difficile il percorso di chi scende dall'entroterra e dal basso Piemonte verso il ponente ligure.

Queste code sono dovute ai lavori in corso che stanno interessando le autostrade genovesi. Nel frattempo, da inizio febbraio, sono state sospese le esenzioni del 50 per cento del pedaggio che erano state prolungate per il mese di gennaio sui tratti autostradali liguri maggiormente interessati dai cantieri. Si è tornati dunque, da due giorni, a pagare il pedaggio nella sua tariffa standard (resta in vigore solo l'esenzione nel tratto della A7 tra Ronco Scrivia e Busalla, in entrambe le direzioni, a causa di una frana).