Veicoli in avaria e materiali dispersi sulle corsie: di nuovo code in autostrada

Traffico da bollino rosso nella mattinata di venerdì 28 luglio, complici anche le prime partenze per trascorrere il weekend in vacanza, ma non sono mancate le avversità: dalle 10,40 come segnala Aspi si registra una coda di 3 km sulla A12, tra Recco e Nervi in direzione Genova, per materiali dispersi. Materiali dispersi anche tra Rapallo e Chiavari, in direzione Sestri Levante, ma il traffico scorre per ora senza code.

Un veicolo in avaria invece ha creato una coda di 1 km tra l'allacciamento A12/A7 e Genova Est. Coda per lo stesso motivo anche nella zona in cui si congiungono A10, A7 e A12 in direzione Milano.

Tutto questo è il preludio di un fine settimana che si preannuncia molto trafficato sulle autostrade liguri, proprio perché si entra nel periodo "clou" delle ferie estive.