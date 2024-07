Camion in avaria, coda chilometrica in autostrada

Mattinata di caos in autostrada. La situazione più complicata, intorno a mezzogiorno di lunedì 8 luglio 2024, è quella sulla A26. A causa di un mezzo pesante in avaria, infatti, si è creato un ingorgo e vengono segnalati ben otto chilometri di coda nel tratto compreso tra Ovada e Masone, in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della prima direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.

Altre code sono segnalate tra Aeroporto e il bivio A10/A7 verso Genova per traffico intenso; un chilometro di auto incolonnate anche tra il bivio A12/A7 e Genova Est per un altro veicolo in avaria e un altro chilometro sulla A12 tra Lavagna e Sestri Levante, in questo caso per lavori.

