Alloggio in casa-vacanza e spaccio in centro: in stanza 7 etti di cocaina e 10mila euro

Nascondevano quasi sette ettogrammi e mezzo di cocaina e 10.700 euro i due pusher arrestati nelle scorse ore in via Galata, sorpresi in centro con 1.700 euro nascosti tra tasche e mutande e sei dosi di droga che stavano cedendo a un cliente.

I due, entrambi originari del Marocco, un 33enne e un 46enne con precedenti, erano stati bloccati, perquisiti e arrestati. Dopo l’udienza di convalida e al termine di riscontri investigativi i militari hanno appurato che i due erano alloggiati presso una casa-vacanza in una via poco distante dal luogo dello spaccio.

Finito il processo, i carabinieri insieme ai due stranieri si sono recati presso il loro domicilio e hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati rinvenuti 734 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio e l'importante somma di denaro. Oltre a vario materiale usato per il taglio e per il confezionamento dello stupefacente. I due stranieri sono stati nuovamente arrestati e questa volta portati nel carcere di Marassi.

