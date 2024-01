La cocaina rosa arriva a Genova: primo sequestro, cos'è la nuova droga dei "super ricchi"

Primo sequestro di cocaina rosa (o "tusi") a Genova, dove è stato arrestato un 28enne italiano, M.U.

Il giovane è stato trovato a Sestri Ponente con tremila euro in contanti, 518 pastiglie di dma e 29 di cocaina rosa, ed è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia di Stato.

Queste ultime pillole, a forma di razzo e con sopra scritto "Nasa", accertano il fatto che anche a Genova è arrivata la cosiddetta cocaina rosa: comparsa in Colombia nel 2010 dove ha spopolato nei club e nei locali più alla moda - anche a causa del prezzo molto elevato - è sempre più diffusa nel mercato europeo e anche in Italia.

A dispetto del nome con cui viene chiamata, non ha in realtà nulla a che fare con la famosa polvere bianca ma è in realtà uno stimolante realizzato in laboratorio tramite un mix di ketamina e mdma.

La droga viene chiamata "tusi" per via della pronuncia inglese di "2C", vero nome della sostanza: fu sintetizzata per la prima volta dal chimico e farmacologo statunitense Alexander Shulgin nel 1974 ed è una sostanza psicoattiva con pesanti effetti di tipo psichedelico. Può arrivare a costare fino a 400 euro al grammo e per questo è considerata una droga per ricchi.