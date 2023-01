Spaccia eroina e cocaina, minorenne nei guai

I carabinieri della compagnia di Genova Centro hanno identificato e denunciato un minorenne senegalese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovanissimo è stato notato aggirarsi con fare sospetto in zona Darsena e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di eroina e cocaina suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre alla somma di 570 euro ritenuta provento dell'attività illecita.

Il giovane, già gravato da precedenti di polizia, è stato affidato a una struttura per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.