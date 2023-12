"Una chitarra in cambio della cocaina", lo strano scambio attira l'attenzione

Una 46enne con precedenti, italiana, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Carignano. La donna è stata sorpresa in via Balbi, nei pressi dell'università, mentre cedeva cocaina a un 43enne di Rapallo in cambio di una chitarra. Lo strano scambio ha dato nell'occhio, i militari sono intervenuti ed è scattata la denuncia.

Nell'ambito dei controlli svolti nelle ultime ore i carabinieri hanno anche arrestato a Recco un italiano di 59 anni. L'uomo era sottoposto all'obbligo di firma per il reato di furto aggravato, ma è stato nuovamente sorpreso a rubare ed è finito in manette.

Arrestata anche una donna italiana di 52 anni a Tiglieto. Dovrà scontare una pena detentiva di quasi due anni di reclusione per il reato di peculato continuato, commesso a Genova nel 2018 in qualità di amministratrice di sostegno dell’anziana madre. Tra gli altri episodi anche l'arresto di uno stalker a Santa Margherita Ligure (a questo link l'articolo) e tre ladri fermati dai militari. Uno in via Gramsci (a questo link l'articolo) e due nel centro storico (a questo link l'articolo). I militari sono, infine, intervenuti nella notte a Sampierdarena per una donna maltrattata dal compagno e poi finita in ospedale (a questo link l'articolo).