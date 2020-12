Coca Cola, l'iconico camion passa a Genova: dove vederlo

Non passerà certo inosservato il lungo camion griffato “Coca-Cola” che dopodomani attraverserà le strade di Genova.

Un truck rosso, ornato di lucine che diffonde musiche natalizie, in tour in Italia al fianco dei mezzi di Banco Alimentare per «donare a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia». In questo Natale contrassegnato dall'emergenza Covid-19, Coca-Cola invita a donare e a riscoprire l’importanza della solidarietà e il piacere della generosità. Un progetto che permette di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti, aiutando chi ha più bisogno.

A Genova, il camion Coca Cola passerà giovedì 9 dicembre 2020, dalle ore 16.30 alle 21. L'itinerario del Coca Cola Christmas Truck tocca queste strade e piazze: Viale Brigata Bisagno; Corso Aurelio Saffi; via Aurelia; via XX Settembre; via Giacomo Moresco e via Bobbio.