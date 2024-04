Appello per trovare Cloe, cagolina smarrita a Sampierdarena

Proseguono le ricerche per Cloe, una cagnolina smarrita lunedì 22 aprile a Sampierdarena in via Carrea, nei pressi di un supermercato.

Indossava una pettorina fucsia e aveva un guinzaglio nero. Ha attraversato Cornigliano, la marina di Sestri Ponente fino ai cantieri navali ed è tornata indietro fino a Campi e Crociera. "Cloe è spaventata, non cercate di prenderla ma ignoratela e chiamateci a qualsiasi ora" l'appello con i numeri di telefono che pubblichiamo qui sotto.