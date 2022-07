Paziente oncologica cerca di spostare appuntamento, ma al telefono non risponde nessuno

Forse parlare di caso di malasanità è troppo, ma in Liguria non è così inusuale imbattersi in situazioni di questo tipo. Siamo stati contattati da un lettore, la cui moglie ha un appuntamento per sottoporsi a chemioterapia, fissato per martedì 12 luglio.

Impossibilitata a presentarsi all'appuntamento, la paziente, con la collaborazione del marito, ha cercato di spostarlo, contattando i numeri indicati sul foglio di prenotazione. Risultato? Una mattina passata al telefono senza riuscire a parlare con nessuno.

Cercando in rete abbiamo trovato un file pdf della clinica di oncologia medica dell'ospedale San Martino con vari riferimenti, ma i due numeri indicati sul foglio di prenotazione non sono presenti. A nostra volta abbiamo provato a fare diverse telefonate, ma l'esito è stato sempre lo stesso: nessuna risposta.

Negli ultimi mesi la Regione ha annunciato il piano Restart per fare ripartire la sanità, ma i risultati non sembrano ancora vedersi. Anche per quanto riguarda le visite d'invalidità è stato preso un provvedimento ad hoc, ma anche in questo caso poco è cambiato, visto che c'è ancora chi attende una chiamata dopo dieci mesi.