Allagamenti e frane da maltempo: Genova e la Liguria nel mirino di Legambiente

Un territorio sempre più fragile, quello di Genova e della Liguria in generale, come evidenziato da "Speciale alluvioni", l'ultimo rapporto dell'osservatorio nazionale Città Clima di Legambiente che prende in esame i fatti degli ultimi tredici anni in tutta Italia.

Se dal 2010 a oggi, tra le regioni più colpite dagli allagamenti da piogge intense spiccano Sicilia, Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna, la Liguria è seconda in Italia per numero di frane da piogge intense che hanno provocato danni: 12 casi in Lombardia, 11 nella nostra regione. A seguire, Calabria e Sicilia. Senza contare le micro-frane e gli smottamenti minori che sono comunque fonte di disagio e preoccupazione per un territorio messo sempre più alla prova.

Per quanto riguarda gli allagamenti dovuti al maltempo, ad andare in sofferenza sono soprattutto le grandi città: Roma con 49 casi, Bari, Agrigento, Palermo, Ancona e Genova con 10 casi. Il capoluogo ligure spicca anche per le esondazioni fluviali: Milano conta almeno 20 esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro in questi anni, seguono Sciacca con 4, e Genova con 3.

In Liguria poi un altro record negativo in termini di estremi delle precipitazioni: è del 2021 il primato per la pioggia registrato il 4 ottobre a Rossiglione, con il massimo di 882,8 mm in ventiquattr'ore, generando una situazione molto critica sul territorio.

Guardando i grafici del report salta all'occhio come il numero di allagamenti da piogge intense e di esondazioni fluviali sia in aumento in questi ultimi anni: ma è tutta colpa dei cambiamenti climatici che portano eventi estremi e difficilmente contenibili? Per Legambiente la responsabilità è solo in parte della crisi climatica, o meglio "troppo spesso è servita a giustificare una pessima gestione del territorio, a nascondere un eccessivo consumo di suolo e la mancanza di politiche coraggiose per fronteggiare il dissesto idrogeologico". Uno dei problemi è che troppo spesso si pensa di rispondere alla logica della "messa in sicurezza" proponendo soluzioni "come l'innalzamento degli argini, che rendono sempre più fragile il territorio sulla base di calcoli che la crisi climatica sta spazzando via più velocemente di quanto si pensasse". Insomma, denuncia l'associazione, non si può continuare a difendere l'indifendibile.

Per mitigare l'impatto di questi eventi catastrofici e rispondere ai cambiamenti climatici, Legambiente lancia cinque proposte: approvare in via definitiva il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (al momento fermo), approvare la legge sullo stop al consumo di suolo, superare la logica dell'emergenza e degli interventi invasivi e non risolutivi, costituire una regia unica da parte delle Autorità di bacino distrettuale per protocolli di raccolta dati e modelli previsionali che permettano di conoscere la tendenza delle precipitazioni e i loro impatti sul territorio, e infine essere preparati agli eventi estremi attraverso il coinvolgimento dei cittadini nella gestione sostenibile delle risorse e la sensibilizzazione alla comprensione dei rischi.