Fincantieri in lutto: è morto il presidente Claudio Graziano. Come spiega Today.it Il corpo senza vita del 70enne è stato trovato nella mattinata di lunedì 17 giugno 2024, nella sua abitazione a Roma. Al momento non vi sono certezze o ulteriori dettagli sulla causa della morte, tra le ipotesi del decesso anche il suicidio.

È morto il presidente di Fincantieri Claudio Graziano

Nato nel 1953 a Torino, Graziano ha avuto una lunga carriera nel mondo militare: dagli studi all'Accademia di Modena fino a ricoprire dal 2015 al 2018 il posto di Capo di Stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue. Dal 2022 si trovava al vertice del colosso cantieristico. Di recente era stato colpito da un grave lutto, la morte della moglie. Intanto, la notizia della scomparsa di Graziano si è ripercossa sul titolo di Fincantieri, che crolla in Borsa: sotto i 5 euro e in calo di oltre il 3%.

Fincantieri: "Vuoto incolmabile"

Fincantieri in una nota esprime immenso dolore per l’improvvisa scomparsa del Generale Claudio Graziano, presidente del gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto. L’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero, il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, i dirigenti e tutti i dipendenti di Fincantieri ne ricordano con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera.

L'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero: "Oggi e’ morto non solo un grande condottiero, che ha dedicato tutta la sua vita all’Italia, ma anche un grande manager e un grande amico. Oltre che la figura istituzionale mancherà a me moltissimo la persona privata, la sua visione rigorosa del Paese e della vita, dell’importanza del coraggio e dell’amicizia come i veri valori che servono per vincere tutte le battaglie. Come quella per il suo grande amore, sua moglie Marisa, che ha difeso per anni dalla malattia, e che ha perso solo un anno fa".

Il cordoglio della Regione Liguria

Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria: "Esprimo il più profondo cordoglio a nome mio e della Giunta regionale per l'improvvisa scomparsa del Generale Claudio Graziano, dal 2022 presidente del Gruppo Fincantieri ed ex capo di stato maggiore della Difesa. Graziano è stato un esempio di dedizione e servizio al nostro Paese, distinguendosi per la sua integrità, la sua professionalità e il suo impegno per il progresso: una perdita che lascia un vuoto nel mondo dell'industria navale del Paese. La Giunta Regionale si stringe attorno alla famiglia del Generale Graziano, ai suoi colleghi e a tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo e lavorare con lui".

