Classifica Newsweek dei migliori ospedali italiani: come sono piazzati i genovesi

Anche Genova rientra nella top 100 dei migliori ospedali d'Italia: la classifica 2024 è stilata dalla rivista statunitense Newsweek che ha catalogato le migliori strutture sanitarie del mondo creando diversi elenchi. Uno è quello globale mentre gli altri analizzano la situazione in 30 Paesi del mondo tra cui anche l'Italia.

Gli ospedali genovesi nella classifica dei migliori in Italia

Se nella classifica mondiale compaiono alcuni ospedali italiani, primo su tutti il policlinico Gemelli di Roma al 35esimo posto, Genova non compare. Per trovare il capoluogo ligure bisogna andare a vedere la classifica italiana: al primo posto non può che esserci il Gemelli, ma scendendo al 25esimo ecco il San Martino (peggiorato rispetto al 21esimo posto guadagnato l'anno scorso).

Migliorati invece gli altri due ospedali menzionati: al 70esimo posto in classifica nazionale si trova il Galliera (74esimo nel 2023), mentre all'87esimo c'è il Villa Scassi di Sampierdarena, che l'anno scorso era addirittura al 98esimo posto.

È stata anche pubblicata una sezione dedicata agli ospedali specializzati: tra i 9 selezionati in Italia c'è anche il pediatrico Gaslini di Genova.

Il metodo di ricerca

Negli elenchi che Newsweek ha stilato in collaborazione con Statista, leader mondiale nella creazione di classifiche aziendali, e Ichom, no profit che lavora nell'ambito della sanità, ogni ospedale viene valutato in base a diversi criteri.

Tra questi ci sono il parere degli esperti come medici, direttori e professionisti, sondaggi tra i pazienti, indagini sugli esiti degli interventi e indagini di qualità degli ospedali.

Con questo sistema sono stati presi in esame 2.400 ospedali nel mondo.

I migliori ospedali italiani nel mondo

Di questi 2.400 ospedali, 250 hanno formato la classifica delle eccellenze mondiali, e ben 13 italiani si trovano nell'elenco: I primi tre italiani sono il Gemelli di Roma che si colloca al 35esimo posto in classifica, il Niguarda di Milano al 52esimo, il San Raffaele di Milano al 57esimo, l'istituto Humanitas di Rozzano al 65esimo seguito subito dal Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, poi al 103esimo posto l'azienda ospedaliera universitaria integrata Verona, al 117esimo posto il San Matteo di Pavia, al 118esimo l'azienda ospedaliera di Padova, al 135esimo l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, al 165 le Molinette di Torino, al 187esimo l'azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, al 202esimo Spedali Civili di Brescia, al 211esimo il Sant'Andrea di Roma, al 215esimo il Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.