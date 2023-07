Comuni più istruiti d'Italia: 4 dei primi 15 sono in Liguria

Tra i Comuni 'più istruiti' d'Italia ci sono Camogli, Bogliasco, Pieve Ligure e Zoagli. Il dato emerge da una ricerca condotta dal Sole 24 Ore e pubblicata sul quotidiano nella giornata di lunedì 31 luglio 2023. Si tratta di dati Istat sui titoli di studio della popolazione residente oltre i 9 anni (età minima di riferimento per l'alfabetizzazione) che prendono in considerazione le percentuali di persone senza titolo di studio, solo con la licenza elementare o solo con la licenza media.

Ottimo risultato per Genova tra le province

Sul quotidiano compaiono sia la classifica completa per provincia che i risultati migliori (e peggiori) dei Comuni con almeno mille abitanti. Nel primo caso sorride Genova perché ha uno dei dati più percentuali più bassi di incidenza di residenti con basso livello di istruzione (42,7%). Megli stanno solo Roma, Milano, Trento, Bolzano e Trieste.

Camogli, Bogliasco, Pieve Ligure e Zoagli al top

Ma i dati più eclatanti sono quelli ottenuti dai piccoli comuni del levante. Camogli è il terzo comune con il più elevato livello di istruzione d'Italia dietro a Basiglio (Milano) e Pino Torinese (Torino). Il dato relativo all'incidenza di abitanti senza titolo di studio, con licenza elementare e media si ferma solo al 31%. Sesto posto in questa speciale classifica per Bogliasco con il 32,6%, ottavo per Pieve Ligure con il 33,7% e quattordicesimo per Zoagli con il 35%.