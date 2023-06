"No alle classi pollaio", la protesta dell'IC San Fruttuoso con genitori, insegnanti e bambini

"No alle classi pollaio". Nella mattinata di venerdì 16 giugno 2023 è andata in scena l'annunciata protesta lanciata dal Comitato Genitori dell’IC San Fruttuoso. Genitori, alunni e insegnanti, armati di striscioni, volantini e tamburi, hanno manifestato davanti alla sede del provveditorato di via Assarotti, preoccupati per l’esiguo numero di classi assegnate dall’ufficio scolastico regionale alla scuola dell’infanzia Il Piccolo Principe e alla secondaria di I grado San Fruttuoso.

Dalla protesta al confronto, perché secondo quanto riferito da Emanuela Lercaro e Ariel Acevedo, presidente del consiglio d'istituto e rappresentante dei genitori, è stato garantito che "Quando faranno la verifica dell'organico di fatto se la situazione è quella che noi abbiamo specificato loro valuteranno i nuovi dati e potranno sdoppiare una classe. Non l'hanno garantito, ma c'è una buonissima possibilità per quello che riguarda la secondaria". Fissato anche un appuntamento, prima di settembre, per fare il punto sulla situazione: "Noi vigileremo - spiegano - manterremo alta l'attenzione con iniziative e manifestazioni se sarà necessario".

In una lettera aperta, firmata anche da altre associazioni e comitati, le ragioni che hanno portato alla mobilitazione: "L’IC San Fruttuoso è da anni un esempio di inclusione, accoglienza e collaborazione in rete con numerose realtà del territorio: forte però di un team di docenti fuori dal comune, che svolge il proprio lavoro con passione e dedizione, consapevole che da esso dipendono la buona crescita e il futuro esercizio delle competenze di cittadinanza dei nostri bambini. Ed è proprio grazie a questo lavoro che quest’anno la scuola ha raggiunto alti livelli di iscrizioni anche da altri quartieri, grazie ai ritorni positivi di chi la frequenta e la conosce come laboratorio dell’inclusione. Tutto ciò - sostengono gli organizzatori della manifestazione - viene ora vanificato dalle scelte miopi dell’Usr, che ha attributo alla Scuola Secondaria di I grado (su 78 iscritti) soltanto 3 classi da 26 alunni ciascuna, con due alunni con certificazione 104 art 3 comma 3 (handicap grave) contravvenendo alla legge che vorrebbe per ogni due alunni portatori di handicap classi con non più di 20 bambini e concedendo alla scuola dell’infanzia solo 2 classi da 27 bambini ciascuna con due bimbi con legge 104 art 3 comma 3 e altri due con disabilità in attesa di certificazione della Asl. In pratica saranno realizzate delle 'classi pollaio'".

"In questo modo - si legge ancora - si distrugge quanto realizzato e svolto negli anni e diventa impossibile accogliere nuovi bambini che chiedono di iscriversi alla nostra scuola. Senza dimenticare l’impossibilità di seguire nel modo corretto e secondo le normative di legge tutti i numerosi bambini con certificazioni Bes (bisogni educativi speciali) e Dsa (che presentano disturbi dell’apprendimento) o L2 (che parlano l'italiano come seconda lingua perché di recente immigrazione), oltre ai ragazzi e bambini che frequentano la scuola e sono ospiti di centri di accoglienza o case famiglia per bambini in affido o con trascorsi adottivi (cui la legge dedica e auspica cure speciali come da linee guida del Miur 2023). La soluzione proposta dall’Usr per la scuola dell’infanzia sarebbe spostare i bambini in soprannumero in un’altra scuola dell’infanzia come se la continuità non contasse e i bambini fossero pacchi".

La lettera era stata firmato dal Comitato Genitori dell’IC San Fruttuoso e anche da altre associazioni: Comitato San Fruttuoso, Associazione Genitori e Insegnanti San Fruttuoso L'impronta ODV, Associazione GenitoriSiDiventa, Gruppo Auto Mutuo Aiuto Piccoli Passi con Chiara, U.S. Acli Santa Sabina, Movimento Ragazzi della Chiesa di Santa Sabinae Marco Macrì, portavoce delle battaglie dei bimbi disabili.