Depositata class action contro autostrade: chiesti 3mila euro a cittadino

"Oggi è una giornata storica: la nostra class action contro Autostrade per l'Italia è stata ufficialmente depositata". Così il consigliere regionale Ferruccio Sansa dopo aver consegnato agli avvocati, venerdì 25 marzo, il ricorso dei liguri contro Autostrade per l'Italia.

"Ci sono voluti mesi di lavoro, migliaia di pagine di perizie e relazioni di professionisti, centinaia di articoli di giornale e tanti altri documenti - spiega Sansa - Ora si entra nel vivo della nostra richiesta di risarcimento per i danni subiti dai cittadini liguri dal crollo del Ponte Morandi".

Inizialmente la lista Sansa, promotrice dell'azione legale, aveva ipotizzato di richiedere mille euro per ogni cittadino, oggi - dopo lo studio di un esperto di trasporti - ha quantificato i danni in tre volte tanto: "Abbiamo chiesto 3 mila euro per ogni ligure".

Prossima tappa: mettere a disposizione di tutti il materiale raccolto e depositato per aprire l'azione legale, non appena la class action verrà pubblicata sul portale del Ministero.