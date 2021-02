L'ultimo saluto a Clara, a pochi passi dal suo negozio

Dopo l'autopsia, svolta nei giorni scorsi, e il via libera del magistrato, questa mattina (26 febbraio) si sono svolti i funerali di Clara Ceccarelli, 69 anni, uccisa nel suo negozio di pantofole in via Colombo nel centro di Genova. La cerimonia si è svolta in forma privata nella chiesa in via XX Settembre, poco distante dal luogo della mattanza.

Del femminicidio è accusato l'ex compagno della donna, Renato Scapusi, finito in carcere poche ore dopo il delitto. L'arma con cui Clara è stata colpita decine di volte, un coltello, ancora non si trova. Scapusi ha detto di aver trovato il coltello all'interno del negozio, ma gli inquirenti sono convinto lo abbia portato con sé.

Per questo all'artigiano viene contestata anche la premeditazione.