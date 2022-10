Centro storico, ancora un arresto per spaccio

I carabinieri della compagnia Centro, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, nel pomeriggio del 4 ottobre, hanno arrestato in flagranza per spaccio un gambiano di 30 anni, gravato da pregiudizi di polizia e clandestino.

I militari, di passaggio in via Prè, hanno notato l’uomo appartarsi con un'altra persona e ricevere denaro in cambio di un involucro risultato poi contenere hashish. Perquisito è stato trovato in possesso di ulteriori 11 grammi della stessa sostanza, già suddivisa in dosi, e di 100 euro in banconote di vario taglio, provenienti dell’illecita attività.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. L’arrestato è stato processasto per direttissima questa mattina.