Citypass Amt: assistenza gratis per ottenerlo tra Certosa e il centro storico

Dopo la partenza in salita delle nuove tariffe Amt, per via delle lunghe code e dei disagi per ottenere il Citypass (necessario per il trasporto pubblico gratis per over 70 e under 14), è stata attivata attraverso il progetto StartTappe del Comune di Genova l’assistenza digitale per scaricare la tessera Citypass in quattro centri tra Certosa e il centro storico.

Il servizio di supporto tecnologico gratuito è erogato dagli operatori della Cruna impresa sociale all’interno di quattro centri di prossimità: a Certosa (Casa di quartiere in via Certosa 13d, il lunedì dalle 9 alle 13); in via della Posta Vecchia 10r (il martedì dalle 12.30 alle 17); in via Santa Maria di Castello 33 (il giovedì dalle 9 alle 14.30); in via di Prè 151r (il venerdì dalle 9 alle 13).

Per ricevere assistenza gratuita è sufficiente prendere appuntamento, telefonando al numero 0102465517 o inviando una mail a info@lacruna.com.

Vale la pena ricordare che fino al 30 aprile gli aventi diritto potranno viaggiare gratis sui mezzi Amt esibendo semplicemente un documento di identità che certifichi l'età e la residenza. Dal 1 maggio sarà obbligatorio invece avere il Citypass.

Chi vuole ottenerlo recandosi in una biglietteria Amt (e pagando 10 euro, mentre la procedura online è gratuita) da oggi, lunedì 22 gennaio, potrà accedere solo tramite appuntamento: qui tutte le informazioni.

StartTappe è un progetto finanziato dal Piano Integrato Caruggi del Comune di Genova e dal fondo di Coesione 21-27. L’iniziativa nasce nel 2022 per lo sviluppo di una rete territoriale finalizzata alla promozione e all’implementazione di progetti di inclusione sociale per giovani e adulti in difficoltà, attraverso attività di formazione, avvio al lavoro, e start up di imprese sociali; è un Patto di Sussidiarietà nato tra una rete di soggetti del terzo settore, con Agorà Coop come capofila.