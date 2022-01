Gli "angeli" salgono a bordo dei bus, accordo "City angels"- Amt

"I nostri due pilastri sono la solidarietà e la sicurezza - ricorda Riccardo "Giano" Ranieri - ora proviamo a portarli anche sui mezzi di trasporto pubblico urbano".

È stata siglata la convenzione tra l'associazione City Angels e l'Amt, un accordo che durerà per tutto il 2022, con possibilità di rinnovo per l'anno successivo. Ma cosa possono fare di concreto i volontari di strada di City Angels a bordo dei bus? "Facciamo assistenza ai passeggeri, ad esempio abbiamo aiutato una donna che aveva delle difficoltà deambulatorie a salire e a scendere dal mezzo e, per quanto riguarda la sicurezza, sostanzialmente attività di deterrenza visiva alla micro criminalità".

Stiano tranquilli i passeggeri: non si tratta di nuovi controllori in rosso con basco blu, sono volontari che si mettono a servizio dei cittadini anche sui mezzi di trasporto pubblico locale e non soltanto tra le persone che vivono in strada e non hanno una fissa dimora.

"Le persone si sentono più sicure con noi a bordo - continua Ranieri - e cerchiamo di far rispettare le regole: sedersi in maniera composta, non sporcare, indossare la mascherina anti covid, se troviamo collaborazione bene altrimenti segnaliamo alla centrale operativa di Amt indicando la linea e la fermata".

In cambio Amt ha concesso i titoli di viaggio durante gli orari di servizio, non soltanto durante il servizio a bordo ma anche per il tradizionale giro su strada tra i senza fissa dimora.