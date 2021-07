Nuovi Ecovan ed ecoraccoglitori PlasTiPremia per aumentare la raccolta differenziata

Con la delibera del Comitato d'Ambito Regionale per il ciclo dei rifiuti, sono stati finanziati i programmi presentati dalla Città Metropolitana di Genova per lo sviluppo della raccolta differenziata nel territorio.

Tra i principali interventi che saranno realizzati in collaborazione con Amiu nel 2021, particolare importanza rivestono l'acquisto di ecoraccoglitori PlasTiPremia per le bottiglie in plastica, compostiere, nuovi Ecovan per la raccolta di ingombranti e i lavori di adeguamento dei centri di raccolta nel bacino del genovesato.

Il finanziamento complessivo di oltre un milione di euro costituisce un ulteriore importante tassello per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nel territorio metropolitano. Stando agli ultimi dati riferiti al 2020, la provincia di Genova è al 45,04% di raccolta differenziata a fronte di un obiettivo del 65%.