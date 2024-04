Vertenze genovesi, la Cisl incontra il prefetto

La segreteria regionale della Cisl, guidata dal segretario generale Luca Maestripieri, ha incontrato il prefetto di Genova, Cinzia Torraco, insieme al Capo di Gabinetto della prefettura di Genova, Veronica Frassinetti. Un modo per mettere di nuovo al centro dell'attenzione le principali emergenze territoriali dal punto di vista industriale, che il governo è chiamato ad affrontare.

"I prossimi mesi saranno decisivi per quanto riguarda le grandi vertenze industriali - spiega il segretario generale della Cisl Liguria, Maestripieri -. Bisogna dare una svolta positiva: servono politiche industriali, investimenti e interventi mirati in questi settori strategici da parte del governo. La gravità della situazione non ammette errori, queste realtà strategiche devono essere salvaguardate senza se e senza ma".

Tra lavoratori diretti e indotto parliamo di almeno 10mila persone coinvolte. "Le principali - prosegue Maestripieri - sono l'ex Ilva, Piaggio Aero e Ansaldo Energia ma ce ne sono anche altre. Sull'ex Ilva, ora commissariata, c'è una gara da fare entro un anno per rimetterla sul mercato ma nel frattempo bisogna rimettere in condizione gli impianti affinché possano produrre e per questo serve la liquidità necessaria. Su Piaggio Aero non dobbiamo far passare troppi mesi. L'obiettivo è non perdere tempo, non disperdere il portafoglio ordini e mantenere le professionalità in capo all'azienda. E trovare le soluzioni per rilanciare l'azienda".

"Su Ansaldo Energia attendiamo ancora che il governo batta un colpo per quanto riguarda le commesse pubbliche, che devono essere acquisite", precisa il segretario generale della Cisl Liguria. Ma l'incontro con il prefetto è stato anche l'occasione per riportare al centro la questione della sicurezza sul lavoro. Tanti gli incidenti che continuano a verificarsi anche in Liguria. "Abbiamo presentato il nostro decalogo di proposte su salute e sicurezza sul lavoro, come già fatto in Regione il mese scorso, è un tema, che deve restare vivo ogni giorno e non solo quando si verificano incidenti gravi. Un argomento, che sarà al centro dell'assemblea nazionale dei nostri delegati il prossimo 13 aprile a Roma", conclude Maestripieri.